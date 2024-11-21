الخميس 21 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا جنوب الأراضي المحتلة

عمليات المقاومة العراقية
عمليات المقاومة العراقية ضد جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها هاجمت بالطيران المسير هدفًا عسكريًّا في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء اليوم.

 

المقاومة العراقية تضرب أهداف جنوب إسرائيل 

وبالأمس الأربعاء، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، ضرب هدف عسكري في جنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسير.


وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على منصة "تليجرام" مهاجمتها هدفًا عسكريًّا جنوبي إسرائيل، بواسطة الطيران المسيَّر.

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وأضاف البيان، أن الاستهداف "يأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقِّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، وهو ما نقلته قناة الميادين على حسابها الرسمي على "إكس".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرارَ عملياتها في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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المقاومة العراقية إسرائيل العراق الطيران المسير

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