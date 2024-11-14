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خارج الحدود

المقاومة الإسلامية في العراق تشن 3 هجمات بالمسيرات على إسرائيل

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية في العراق تشن هجمات على إسرائيل، فيتو

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الخميس، أنها شنت 3 هجمات بالطائرات المسيرة على أهداف في شمال إسرائيل، لكنها لم تحدد المناطق المستهدفة بهذه الهجمات.

وأكدت الفصائل العراقية المسلحة عن هجومها الأول بالمسيرات إنها هاجمت "هدفًا حيويًّا" شمال إسرائيل، ثم أعلنت عن الهجومين الآخرين في وقت لاحق.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان:" هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، هدفًا حيويًا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ3 مرات في 3 عمليات منفصلة، وذلك بواسطة الطيران المسير".

المقاومة وفي بياناتها الـ3 أكدت أن عملياتها تأتي "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق، استمرار عملياتها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر وصباح الخميس عن اعتراض سلاح الجو لطائرتين بدون طيار انطلقتا من الشرق فوق الأجواء السورية.

كما أعلن، في وقت سابق، عن تفعيل الإنذار بعد تسلل طائرة مسيرة إلى منطقة إيلات.

ولم تعلن إسرائيل، بعد هذه الهجمات، عن إصابات أو أضرار.

وأمس الأربعاء، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق 4 عمليات، شملت استهداف هدف في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدفين حيويين في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدف حيوي في أم الرشراش "إيلات" المحتلة. وجميع هذه العمليات تمّت بواسطة الطيران المسيّر.

 

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