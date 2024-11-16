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سياسة

رفعت سيد أحمد: تفعيل قرار الأمم المتحدة لصالح فلسطين يتطلب تعزيز المقاومة ومقاطعة إسرائيل

رفعت سيد احمد، فيتو
رفعت سيد احمد، فيتو

 أشاد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، بقرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره، مؤكدًا أنه قرار منصف لكنه يعاني من نفس إشكالية القرارات الدولية السابقة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي بسبب غياب القوة التنفيذية.

وقال الدكتور رفعت في تصريحاته إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن أصدروا العديد من القرارات منذ عام 1948 لصالح الشعب الفلسطيني، سواء في ما يتعلق بحقوقه في تقرير مصيره أو إقامة دولته، لكن هذه القرارات لم تجد آذانًا صاغية من قبل الكيان الصهيوني، الذي يحظى بحماية أمريكية قوية تضمن عدم تنفيذها.

وأضاف أنه لتفعيل هذا القرار، لا بد من تقوية المقاومة الفلسطينية على كافة الأصعدة لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي المستمر، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني لا يعترف إلا بلغة القوة، وأكد على ضرورة أن تتبنى الشعوب العربية خيار دعم المقاومة الفلسطينية وعدم اللجوء إلى التسويات السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن هذه التسويات لم تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض.

وأكد الدكتور رفعت أن الدول العربية، بما في ذلك من خلال استخدام سلاح النفط العربي، يمكنها أن تساهم بشكل كبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية في المنطقة، وكذلك قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل.

وتحدث عن ضرورة حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن العديد من الدول العربية لديها آليات قوية في هذا المجال، لكن لم يتم استخدامها بشكل فعال، وأضاف أن الدول السبع التي أقامت علاقات مع إسرائيل يمكنها أن تسهم بشكل مباشر في الضغط على الاحتلال لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة إذا ما تم توجيه رسالة حازمة من قبل الدول العربية. 

وشدد الدكتور رفعت على أن القوة هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأن العمل المشترك بين الدول العربية من خلال دعم المقاومة ومقاطعة الاحتلال يمكن أن يكون له تأثير كبير على المستوى الدولي، خاصة في ظل الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل.

يذكر أن  وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ودولته، باعتباره حقًّا غير قابل للتصرف.

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الشعب الفلسطيني الجمعية العامة للامم المتحدة الموقف الاسرائيلى الولايات المتحده الامريكيه مجلس الامن

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