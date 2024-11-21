سائق يصدم شخصين بطريق الواحات، والأمن يتحفظ عليه

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على سائق سيارة ملاكي اصطدم بسيدة وشاب، بطريق الواحات أثناء عبورهما الطريق، مما تسبب في إصابتهما وتم نقلهما للمستشفي.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بشخصين، مما أسفر عن إصابتهما، وهما 44 سنة محفظة قرآن بكسر بالساق، و23 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، ولاذ بالفرار.

وتم نقلهما للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية.

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