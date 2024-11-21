تكريم فرق عمل إعادة التوازن لبحيرة قارون

كرم محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الخميس، الدكتورة منى سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، وفريق العمل المعاون بمشروع الاشتراطات البنائية والعمرانية لقرية تونس، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، لجهودها الكبيرة في مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

فريق الاشتراطات البنائية أنجز اشتراطات اول قرية في الجمهورية

وقال محافظ الفيوم، إن المحافظة بذلت جهدا غير عادي حتي تم الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية والعمرانية لقرية تونس والامتدادات العمرانية القريبة منها، كأول نموذج لاشتراطات بنائية لقرية كاملة، على مستوى الجمهورية، بهدف الحفاظ على الطبيعة العمرانية الفريدة للقرية كونها إحدى المزارات السياحية المتميزة بالمحافظة.

تجربة إنزال زريعة الجمبري لبحيرة قارون من أهم إنجازات فريق إعادة التوازن البيئي للبحيرة

واضاف محافظ الفيوم، إن نجاح تجربة إنزال زريعة الجمبري إلى مياه بحيرة قارون، يعتبر من أصعب المهام التي اولتها المحافظة اهتمامها، حتي تمكن فريق العمل من تحسين خواص المياه وانزال الزريعة للبحيرة، ما اضفي فرحة علب أهالي القري المحيطة خاصة الصيادين، الذين سعدوا بموسم الصيد مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحظر التي تجاوزت الشهرين.

وأشار محافظ الفيوم، الي أن الفترة المقبلة ستشهد تنوع إنتاج البحيرة من الجمبري وأسماك الموسى، بفضل جهود فريق العمل المكلفون بإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وجهود كافة الجهات العلمية الشريكة التي ساهمت في إنجاح التجربة من خلال الدراسات العلمية المستفيضة والمتابعة الدقيقة أولًا بأول.

العمل علي توفير حياة كريمة لأهالي المحافظة

ولفت محافظ الفيوم الي أنه مازال هناك عديد من الأعمال التي يجري تنفيذها لتوفير حياة كريمة لأهالي الفيوم عامة، ومنها مصنع يازاكي مصر لإنتاج أنظمة الضفائر الكهربائية للسيارات، والذي سيبدأ إنتاجه في الربع الأول من العام القادم 2025، كأول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة على أرض المحافظة، ويوفر نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

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