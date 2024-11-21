أستاذة علوم سياسية تكشف توقيت توجيه روسيا ضربة نووية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية، إن روسيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدد الرؤوس النووية، ما يجعله الأكثر أمانًا، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها.

التكنولوجيا الروسية أوقات الحرب النووية



وأضافت «الشيخ»، خلال تصريحات ببرنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، التكنولوجيا الروسية تتيح لبوتين إدارة شئون البلاد حتى في أوقات الحروب النووية أو إذا تعرضت البلاد إلى تهديد مباشر.

قدرات روسيا النووية بعد تحديث العقيدة



وتابعت، أن روسيا تمتلك قدرات حقيقية، لافتةً، إلى أن روسيا وسعت نطاق استخدام قدراتها النووية على مستويين، وذلك، في ظل العقيدة النووية الروسية الجديدة.



استخدام القوة النووية الروسية

وذكرت، أنّ المستوى الأول متصل بموعد استخدام هذه القدرات، فقد كان في السابق محصورًا في حالة تعرضها لتهديد وجودي، لكن الآن جرى توسيع هذا النطاق ليشمل إمكانية استخدام القوة النووية لردع الأعداء.

وواصلت، المستوى الثاني يتعلق بكيفية استخدام هذا السلاح، في ظل التطور الكبير في هذا المجال، ولم يعد ضروريا أن تكون الدولة المستهدفة نووية بل يمكن لروسيا أن توجه ضربات نووية لدول غير نووية وحلفائها.

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