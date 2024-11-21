القبض على أصحاب محلات غير حاصلة على تصالح وصاحب سنتر شهير باللبيني

ألقت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة القبض على أصحاب محلات غير حاصلة على تصالح بدائرة أقسام شرطة الوراق وإمبابة ومصادرة محتوياتها، من خلال حملة مكبرة أسفرت عن إغلاق هذه المحلات.

كما أسفرت أيضا عن ضبط صاحب سنتر تعليمي شهير بشارع اللبيني بدائرة قسم شرطة الهرم وتم تشميعه .

وتحررت المحاضر اللازمة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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