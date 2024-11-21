محلل سياسي يكشف الأسباب وراء حكم الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا يقضي بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

كريم خان

وهذا القرار يأتي في وقت حساس للغاية، حيث يواصل الشعب الفلسطيني معاناته في ظل العدوان المستمر، والسؤال: ما الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم على أكبر رؤوس في دولة الاحتلال.

عدد الضحايا وهمجية العدوان وراء قرار الجنائية الدولية

يقول الدكتور محمد عودة، المحلل السياسي، إن حجم الضحايا الفلسطينيين والهمجية التي شهدها العدوان كانت بمثابة الشرارة التي أدت إلى هذا الحكم، موضحا أن الأحداث المرعبة جلبت تضامنًا غير مسبوق على المستوى العالمي، وجعلت الشعب الفلسطيني يحظى بمزيد من الاهتمام في محافل السياسة الدولية.

وأضاف: العدوان أيضًا كشف عن حقيقة مريرة، وهي الصمت المريب للكثير من الدول الكبرى وعجز المؤسسات الدولية عن القيام بواجبها في وقف العدوان ومنع التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدا أنه لولا هذا الحكم لأثار الصمت تساؤلات حول مصداقية المنظمات الدولية وقدرتها على حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.

وأشار عودة إلى أن العدوان المستمر منذ عام وحتى الآن يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن اليمين الإسرائيلي يروج لمشاريع تصفية الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن حكم الجنائية الدولية يشدد على أن هناك حاجة إلى استراتيجية فلسطينية جديدة لمواجهة التحديات القادمة.

ضحايا حرب غزة

وأكد المحلل السياسي أنه يجب على القيادة الفلسطينية منذ الآن أن تعمل على مراجعة مشروعها الوطني، خاصة في ظل فشل بعض السياسات السابقة في تحقيق الأهداف الوطنية، مشيرا إلى أن تحقيق الوحدة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية وتحديد استراتيجية واحدة ستكون خطوة ضرورية في تحقيق صمود الشعب الفلسطيني أمام المحاولات الصهيو-أمريكية لتصفية القضية.

مدعي الجنائية الدولية يطالب جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طالب اليوم الخميس، جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما.

وقال كريم خان: "نعول على تعاون كل الدول الأطراف في نظام روما بشأن تنفيذ ما ورد بمذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، مؤكدا: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة".

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أول تعليق من محكمة العفو الدولية على مذكرة اعتقال نتنياهو

ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية.

وأضافت العفو الدولية في بيانها: "أنه لا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسئولا حكوميا منتخبا أم غير منتخب".

أول تعليق من إدارة ترامب على مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت

وفي السياق ذاته قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليقا على مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت: “توقعوا ردا قويا في يناير على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية”.

وزعم مايك والتز، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، مدعيا أن إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يوجد أكثر من 120 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت من زيارتها بعد إصدار المحكمة اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحقهما.

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