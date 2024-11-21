الخميس 21 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

نتنياهو وجالانت،
نتنياهو وجالانت، فيتو

 أعربت حركة حماس عن ترحيبها بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو  ووزير الحرب المقال يوآف جالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت حماس: “نحث المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإسرائيليين.. وندعو دول العالم للتعاون مع المحكمة لجلب مجرمي الحرب نتنياهو وجالانت ووقف جرائم الإبادة بحق المدنيين بغزة”.

 

أوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية

 وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه يوجد أكثر من 120 دولة عضوا في  المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت من زيارتها بعد إصدار المحكمة اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحقهما. 

 

 وتحركت إسرائيل في الأشهر الأخيرة من خلال دول أخرى للإدعاء بأن المحكمة ليس لديها سلطة لمناقشة هذه القضية، لكن هذا الادعاء تم رفضه بشكل قاطع اليوم، فيما قال الكاتب "الإسرائيلي" أريئيل كهانا، إن سيناريو يوم القيامة الذي كان نتنياهو يخشاه طوال هذه السنوات قد أصبح حقيقة بالفعل والحقيقة بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت. 

 

صورة تجمع نتنياهو وجالانت

 فيما نشرت القناة 12 العبرية، صورة تجمع نتنياهو وجالانت، وكتبت: "إسرائيل" فشلت في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها.


وعلى الجانب الآخر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف، ومحمد إبراهيم المصري. 

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