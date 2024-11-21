المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف ومحمد إبراهيم المصري

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف، ومحمد إبراهيم المصري.

أمر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

ونتنياهو وجالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد

وأوضح: "جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، والكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".

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