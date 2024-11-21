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ملفات وحوارات

التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في اتهام مدير إدارة المساحة بالشيخ زايد بتلقي رشوة.. الأجهزة الأمنية تسجل الجريمة صوت وصورة.. وقرار عاجل ضد المتهمين

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تفاصيل مثيرة شهدتها التحقيقات في واقعة اتهام مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز  مدينة الشيخ زايد بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب شركة عقارية، بقيمة مليون و211 ألف جنيه.

تفاصيل التحقيق مع مسئول في مدينة الشيخ زايد 

وكشفت التحقيقات، التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن الأجهزة الأمنية استأذنت النيابة العامة لتسجيل اتفاقات بالصوت والصورة بين المتهمين "الراشي والمرتشي" أثناء الاتفاق على مبلغ الرشوة، وتم إرفاق التسجيلات التي حصلت عليها جهات الأمن بمحضر ضبط المتهمين وأرفقتها النيابة العامة بملف التحقيقات.

وفور تسجيل الواقعة صوت وصورة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 متهمين "راشي ومرتشي ووسيط"، وتم إحالتهم للتحقيق أمام نيابة الشيخ زايد.

وأفادت التحقيقات أن مسئولا بجهاز مدينة الشيخ زايد اتفق مع الوسيط على تلقي رشوة من صاحب شركة عقارات بمبلغ مليون و211 ألف جنيه، لتسهيل مهام عليه، في حدود وظيفته.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس 3 متهمين "راشي ومرتشي ووسيط"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتقاضي مسئول بجهاز مدينة الشيخ زايد مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب شركة عقارية.

القبض على المتهم بالجيزة

ونجحت قوات مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بالتعاون مع إدارة الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة من ضبط  مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد متلبسًا برشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه في أحد الأكمنة التي أعدت له بالصوت والصورة من قبل إدارة الأموال العامة.

جاء ذلك بعدما ورود معلومات أكدتها تحريات المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بقيام موظف بدرجة مدير إدارة الشؤون العقارية والمساحة والتخطيط، بطلب رشوة من صاحب إحدى الشركات، لتسهيل بعض الأعمال له، فتم إخطار مدير المباحث اللواء هاني شعراوي، وبإعداد الأكمنة بالتنسيق مع مدير إدارة الأموال العامة بالمديرية تم ضبط المتهم أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه.

العقوبة المتوقع المتوقع تطبيقها علي المتهم 

أما عن العقوبة القانونية المتوقع تطبيقها علي المتهم، يقول جبريل محمود المحامي، يعاقب المتهم هنا وفق المادة 103 من قانون العقوبات، التي تنص علي أنه “كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به”.

كما تنص المادة 104 علي أنه “كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون”.

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