تداول فيديو، العقوبة المتوقع تطبيقها على طبيب تجميل الشيخ زايد

لم تمر أيام على واقعة الطبيبة وسام شعيب التي أمرت النيابة بحبسها في عدة تهم منها إفشاء أسرار مرضاها حتى تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث الشيخ زايد ثان يفيد بتضرره هو وزوجته من قيام طبيب تجميل شهير بدائرة القسم بإفشاء أسرار إجراء عملية تجميل ونحت للخصر لزوجته داخل مركزه الطبي من خلال نشر فيديو عبر الإنترنت قام بتصويره لها خلال العملية، الأمر الذي أثار التسائل حول العقوبة المتوقع تطبيقها على الطبيب المتهم.

العقوبة المتوقع تطبيقها على طبيب التجميل

وعن العقوبة القانونية لطبيب التجميل إذا ثبت ارتكابه للجريمة، يقول شعبان سعيد المحامي إن الطبيب ارتكب جريمة تعدٍّ على حرمة الآخرين، وبالتالي يعاقب وفق المادة 309 مكررًا من قانون العقوبات، وتصل العقوبة للسجن مدة لا تزيد على سنة.

جريمة تعدٍّ على حرمة الآخرين

وكشف أن المادة تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه.

استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها. أو إعدامها.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

كما أوضح شعبان سعيد أنه سيعاقب الطبيب أيضا وفق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 المادة (25)، الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

بلاغ يتهم طبيب تجميل بالتعدي على حرمة سيدة

وقال المحامي في بلاغه: إن الطبيب أجرى العملية مقابل 10 آلاف دولار.

وأضاف المحامي أنه بعد إجراء العملية فوجئ بوجود فيديو لزوجته أثناء وبعد العملية على صفحة المركز الطبي على الإنترنت، حيث تم نشره دون علمهما، مما تسبب لهما في ضرر نفسي وأسري كبير.

تلقى اللواء محمد شرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من محامي اتهم فيه مالك المركز الطبي الشهير بالتشهير بزوجته ونشر الفيديو كدعاية للمستشفى.



ويواصل رجال المباحث في التحقيق في الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمركز الطبي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.