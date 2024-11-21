تفاصيل التحقيق في رشوة مسئول بجهاز مدينة الشيخ زايد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس 3 متهمين "راشي ومرتشي ووسيط"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتقاضي مسئول بجهاز مدينة الشيخ زايد مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب شركة عقارية.

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تفاصيل مثيرة في اتهام مسؤول بجهاز مدينة الشيخ زايد بتلقي رشوة من صاحب شركة عقارات بمبلغ مليون و211 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية استأذنت النيابة العامة لتسجيل اتفاقات بالصوت والصورة بين المتهمين "الراشي والمرتشي" أثناء الاتفاق على مبلغ الرشوة، وتم إرفاق التسجيلات التي حصلت عليها جهات الأمن بمحضر ضبط المتهمين وأرفقتها النيابة العامة بملف التحقيقات.

القبض على المتهم بالجيزة

ونجحت قوات مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بالتعاون مع إدارة الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة من ضبط مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد متلبسًا برشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه في أحد الأكمنة التي أعدت له بالصوت والصورة من قبل إدارة الأموال العامة.

جاء ذلك بعدما ورود معلومات أكدتها تحريات المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بقيام موظف بدرجة مدير إدارة الشؤون العقارية والمساحة والتخطيط، بطلب رشوة من صاحب إحدى الشركات، لتسهيل بعض الأعمال له، فتم إخطار مدير المباحث اللواء هاني شعراوي، وبإعداد الأكمنة بالتنسيق مع مدير إدارة الأموال العامة بالمديرية تم ضبط المتهم أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه.

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