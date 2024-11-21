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متى يتم الإعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترت؟ الشعبة ترد

زيادة اسعار كروت
زيادة اسعار كروت الشحن، فيتو
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قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، إنه من المنتظر تطبيق زيادة في أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت.

هل تم تحديد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت؟

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": أنه لم يتم تحديد موعد تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت، لأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينتظر التوقيت المناسب لإعلان الزيادة.

وتابع: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مرحلة دراسة زيادة كروت شحن وباقات الموبايل والإنترنت، وتحديد نسبة الزيادة، وذلك بالتنسيق مع شركات الاتصالات، في ضوء تكاليف التشغيل وبما يتناسب مع مصلحة المستهلك والشركات.

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وأوضح: الزيادة الخاصة بأسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت؛ نتيجة أن معظم قطع غيار محطات التشغيل يتم توفيرها بالدولار، والتشغيل يتم عن طريق السولار ومع زيادة اسعار الوقود ازدادت التكلفة.

موعد إعلان زيادة اسعار كروت الشحن

وأكد: أنه لا صحة لما تردد بشأن إعلان زيادة اسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت، بنسبة 15%، حيث أنه لم تحديدها بعد، ولكن التوقعات تشير إلي إعلانها خلال الـ3 أشهر المقبلة.

وأُعلن رسميًّا زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، في وقت قريب، وذلك من خلال رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، والذي أشار إلى موافقة الجهاز مبدئيا على السماح لشركات الاتصالات بزيادة الأسعار.

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