بعد إعلان زيادة الخدمات، موقف رسوم الاتصالات والإنترنت بالقانون

أُعلن رسميًّا زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، في وقت قريب، وذلك من خلال رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، والذي أشار إلى موافقة الجهاز مبدئيا على السماح لشركات الاتصالات بزيادة الأسعار.

شبكات الاتصالات، فيتو

زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت

وتأتي تلك الزيادة المرتقبة، بعد الزيادة التي كانت قد أُقرت في شهر يناير الماضي، حيث تم مع بداية سنة 2024، زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت رسميًا حينها، وارتفعت أسعار الباقات وغيرها من كروت الشحن، وأصبحت شركات الاتصالات بصدد تطبيق زيادة جديدة على أسعار الاتصالات وكروت الشحن، بعد الإعلان عن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيًّا.

زيادة مرتقبة في رسوم خدمات الاتصالات والإنترنت

وفقًا للقانون، فإنه في ضوء زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، فهناك زيادة أخرى في سعر نسبة الرسوم والضرائب المفروضة على تلك الخدمات المقدمة، حيث تزداد قيمة الرسوم، بازدياد الأسعار، لكون أن الرسوم نسبة مئوية تطبق على أصل سعر الخدمة.

وأول ما تطبق بعد زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بنسبة 14 %، وتأتي بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016، حيث ينص القانون في المادة الخامسة على أنه تخصيم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن.

وليست ضريبة القيمة المضافة فقط هي التي تفرض، بل أن هناك ضريبة أخرى يتم فرضها، على الاتصالات التي يقوم بها مستخدم الخدمة من خلال شحن الرصيد، ضريبة الجدول، والتي تقدر بنحو 8%، وضريبة الجدول هي ضريبة تفرض بنسبة خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية بالإضافة إلى ضريبة الـ8 % الخاصة بضريبة الجدول.

وهناك ضريبة دمغة يتم فرضها كذلك على مقدمي الخدمة، وهي ضريبة شائعة لمستخدمي لعملاء شركات الاتصالات، حيث يتم إرسال رسالة دورية بمواعيد استحقاق ضريبة الدمغة، وهي تنص على أنه تستحق 8 جنيهات ضريبة سنوية، على أن يتحمل تلك الضريبة جميع عملاء شركات الاتصالات.

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بكافة شركات الاتصالات.

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بكافة شركات الاتصالات.

وتحدد قيمة ضريبة الدمغة في ضوء القانون واللائحة التنفيذية، بقيمة 8 جنيهات مرة واحدة سنويا لعملاء الاشتراك الشهري، أما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع فيتم خصم الضريبة بواقع 67 قرشا. كما تطبق رسم تنمية موارد الدولة، بموجب القانون رقم 83 لسنة 2020، على الاتصالات، حيث وردت تحت البند رقم 9 من القانون، والخاص بالمحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

وتحصل ضريبة الدمغة بقيمة جنيهين علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر.

هذا، وينتظر عملاء شركات الاتصالات الثلاث الإعلان عن موعد تطبيق زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، وذلك بعد إعلان الرئيس التنفيذي للمجلس القومي لتنظيم الاتصالات عن زيادة الأسعار رسميًا، وذلك بالموافقة مبدئيًّا.

أسعار كروت الشحن

ومع قرب زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، ننشر أسعار كروت الشحن قبل الزيادة، والتي جاءت كالتالي:

- كارت شحن 10 جنيهات ويباع للمستهلك بـ 12 جنيهًا

- كارت شحن 25 جنيه ويباع للمستهلك بـ 30 جنيهًا

- كارت شحن 50 جنيهًا ويباع للمستهلك بـ 60 جنيهًا

- كارت شحن 100 جنيه، سعره 120 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت

أما بالنسبة لـ أسعار باقات الإنترنت حاليا وقبل الزيادة، فهي تختلف من شركة لأخرى، لكن في شركة وي جاءت كالتالي:

سعر باقة 140 جيجا شهريًا بـ 120 جنيهًا.

سعر باقة 200 جيجا شهريًا بـ 170 جنيهًا.

سعر باقة300 جيجا شهريًا بـ 250 جنيهًا.

سعر باقة 600 جيجا شهريًا بـ 500 جنيه.

أسعار كروت الشحن الفكة

تجدر الإشارة إلى أنه تم تغيير أسعار كروت الشحن الفكة في الأشهر الماضية، وتم تغيير فئة كروت الشحن، لتكون:

750 وحدة = 20 جنيهًا

550 وحدة = 15 جنيهًا

425 وحدة = 12.5 جنيه

300 وحدة = 10 جنيهات

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