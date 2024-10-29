العمامة البيضاء تعود لقيادة حزب الله بعد 33 عامًا.. نعيم قاسم ثاني أمين عام يرتديها بعد الطفيلي.. صاحبها يطلق عليه الشيخ وليس السيد.. وهذا هو الفرق بينها وبين عمامة نصر الله السوداء (صور)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم، أن شورى حزب الله توافقت على انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، بعد كثرة التكهنات بشأن خليفة حسن نصر الله عقب اغتياله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في 27 سبتمبر 2024.

خليفة حسن نصر الله

القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم كان يترقبه المتابعون للشأن العربي والدولي أيضًا في ظل الأحداث المتصاعدة والتي وصفها بعض الساسة بـ “القنبلة الموقوتة” التي تمر بها المنطقة بشكل عام، ولن تسلم من مخاطرها أي دولة إذا استمر هذا الوضع كما هو عليه في ظل التعنت الإسرائيلى والعربدة التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال تجاه فلسطين وعدد من دول المنطقة.

الترقب العربي والدولي كان يحمل سؤالا هامًّا يتمثل فى التكهنات بخليفة حسن نصر الله، وهل سيكون صاحب عمامة سوداء مثله أم تعود العمامة البيضاء من جديد بعد غياب 33 عاما عقب الأمين العام الأول لحزب الله والذى تولى أمانة الحزب من عام 1989 حتى عام 1991؟.

في الأدبيات الشيعية، تشير العمامة السوداء إلى أن صاحبها يعود نسبه إلى بيت النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ويطلق عليه لقب "سيد"، أما البيضاء فإنها تدل على أن من يرتديها لا ينتمي إلى سلالة الرسول، وبذلك يسمى "شيخ"، والاثنان هما من رجال الدين كونهما يرتديان العمامة.

اغتيال نصر الله، فيتو

لون عمامة أمناء حزب الله

ورغم أن العمامة السوداء أكثر قداسة من البيضاء- طباقا للموروث الشيعي- لكن ذلك غير مرتبط بالدرجة العلمية التي يكتسبها مرتدوها، فبإمكان الاثنين الوصول إلى مرتبة آية الله (أعلى درجة علمية شيعية)، ويصبحان مراجع دينية، لأن الأمر يتعلق بالعلوم الشرعية التي يكتسبها المعمم من الحوزات الشيعية.

وفي مرجعية النجف بالعراق، يوجد 6 مراجع دينية بمرتبة آية الله، يرتدي منهم علي السيستاني فقط العمامة السوداء، بينما البقية يرتدون البيضاء، وهم: "بشير النجفي ومحمد إسحاق الفياض وقاسم الطائي وشمس الدين الواعظي ومحمد اليعقوبي".

أما في إيران، فإنه بالإضافة إلى علي خامنئي، المرشد الأعلى للبلاد، فإن من يرتدي العمامة السوداء في مرجعية قم، هم: صادق الشيرازي، وموسى زينجاني، وكاظم الحائري، أما بقية المراجع، فكلهم من أصحاب العمامة البيضاء.

ومن أبرزهم: "الوحيد الخراساني وكمال الحيدري وناصر مكارم الشيرازي وجعفر السبحاني وجواد الغروي وحسين الهمداني وعباس المحفوظي وقربان علي المحقق ومحمد إبراهيم جناتي وعبد الله الآملي ومحمد علي الكرامي وأسد الله بيات زنجاني وشمس الدين مجتهدي".

وفي لبنان، فإن الشيعة لديهم أيضا العديد من الشخصيات التي تصل إلى مرتبة "آية الله" الدينية، لكن على صعيد "حزب الله" اللبناني، فإنه لا يوجد في القيادة من وصل إلى هذه الدرجة، وأن حسن نصر الله الأمين العام السابق، كان بمرتبة "حجة الإسلام والمسلمين".

وبناء على ذلك، فإن المرجعيات الدينية الشيعية، لم يظهر فيها أي فرق بموضوع لون العمامة، وكذلك الحال بالنسبة للحركات والأحزاب السياسية والمليشيات المسلحة الشيعية، سوءا في البلدان المذكورة أعلاه أو غيرها، فإنها تشهد تنوعا في لون العمامة التي تتولى زعامتها.

صبحي الطفيلي

وعن أمناء حزب الله اللبنانى كان صاحب العمامة البيضاء الشيخ صبحي الطفيلي أول أمين عام لحزب الله اللبناني، من مواليد 1948 هو عالم دين شيعي من بلدة بريتال اللبنانية، وانتقد الطفيلي تدخل حزب الله في الحرب الأهلية السورية محذرًا من أن زجَّ إيران للحزب في المعركة بـسوريا سيفتح الباب أمام حرب بين السنة والشيعة، ومن شأنه أن يقضي على المقاومة ضد إسرائيل، وظل أمينا للحزب من 1989 إلى 1991.

صبحي الطفيلي، فيتو

عباس الموسوي

وبعد الطفيلي تولى صاحب العمامة السوداء السيد عباس الموسوي، ثاني أمين عام لحزب الله اللبناني، ومن مواليد 26 أكتوبر 1952، درس العلوم الإسلامية في النجف في العراق، ساهم سنة 1982 في تأسيس حزب الله، وأصبح في سنة 1985 مسؤول الشورى للحزب في الجنوب. انتخب أمينًا عامًا للحزب سنة 1991 خلفا للشيخ صبحي الطفيلي. في عام 1992 اغتالته إسرائيل إثر عودته من احتفال بذكرى اغتيال الشيخ راغب حرب أقيم في قرية جبشيت في جنوب لبنان. خلفه في أمانة الحزب حسن نصر الله.

عباس الموسوي، فيتو

وعقب اغتيال الموسوي جاء صاحب العمامة السوداء العمامة السوداء السيد حسن عبد الكريم نصر الله مواليد 1960 كأمين عام ثالث لحزب الله، وتولى هذا المنصب في 16 فبراير 1992، وشغل هذا المنصب حتى اغتياله في 27 سبتمبر 2024.

وولد نصر الله في برج حمود، وعاش في مِنطقة الكارنتينا. تعود أصوله إلى بلدة البازورية في جنوبيِّ لبنان، واضطُرَّت عائلته للنزوح إلى بيروت بحثًا عن فرص عمل. يلقب بـ "السيد" نسبة إلى انتمائه لعائلة نصر الله.

ليعلن حزب الله اليوم تولى نعيم قاسم الأمين العام الرابع لحزب الله لتعود من جديد العمامة البيضاء بعد غياب 33 عامًا وولد نعيم بن محمد نعيم قاسم في منطقة البسطة التحتا في بيروت عام 1953. والده من بلدة كفر فيلا التابعة لإقليم التفاح جنوب لبنان. متزوج ولديه 6 أولاد، 4 ذكور وبنتان.

التحق بكلية التربية في الجامعة اللبنانية عام 1970، ودرس الكيمياء باللغة الفرنسية، وبعد تخرجه درّس المادة نفسها 6 سنوات في المدارس الثانوية. وحصل بعدها على الماجستير في الكيمياء في الجامعة نفسها عام 1977.

أثناء دراسته الجامعية، بدأ نعيم قاسم إقامة دروس في المسجد للأطفال في حلقات أسبوعية وعمره آنذاك لم يتجاوز الـ18.

بعد ذلك، درس مناهج الدراسة الحوزية على يد كبار علماء الشيعة في لبنان، من أبرزهم الشيخ أسعد فنيش، والشيخ محسن عطوي، والشيخ مصطفى خشيش، والسيد عباس علي الموسوي، والشيخ حسن طراد، والسيد علي الأمين، ثم درس على يد السيد محمد حسين فضل الله بحث الخارج في الفقه والأصول.

وعكف نعيم قاسم على التدريس أسبوعيا في مسجد البر والإرشاد لأكثر من 10 سنوات، ثم انتقل بدروسه إلى مسجد الإمام المهدي الغبيري وبقي هناك 4 سنوات، وظل يتنقل بين المساجد والحسينيات سنوات عدة، ولا يستقر في إحداها إلا من 3 إلى 5 سنوات.

“الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين”

وأثناء دراسته الجامعية ساهم في تأسيس “الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين” مع عدد من الطلاب، وترأس “جمعية التعليم الديني الإسلامي من عام 1974 إلى عام 1988.

نشط في الجماعات الإسلامية منذ سبعينيات القرن العشرين، وعمل مع الإمام موسى الصدر عند بداية تأسيس حركة المحرومين، والتحق بـ”أفواج المقاومة اللبنانية” (أمل) الجناح العسكري لـ حركة المحرومين فور تأسيسها على يد موسى الصدر عام 1974.

عين نعيم قاسم في منصب نائب المسؤول الثقافي المركزي في حركة “أمل”، ثم التحق أمينًا في مجلس قيادة الحركة، وعند تولي الرئيس الراحل حسين الحسيني القيادة، شغل منصب مسئول العقيدة والثقافة.

نعيم قاسم، فيتو

استقال نعيم قاسم من حركة “أمل”، بعد عام من انتهاء الثورة الإيرانية، وقرر إكمال دراسته في الحوزة، واستمر في نشاطه الديني عبر إلقاء الدروس في المساجد والحسينيات ببيروت والضاحية الجنوبية.

عاد للعمل السياسي متأثرًا بقائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني، وشارك في اللجان الإسلامية التي عملت في الأنشطة الإعلامية للثورة.

وعقب لقاءات بين اللجان الإسلامية عام 1982، تأسس حزب الله”، وكان نعيم قاسم من بين أبرز الفاعلين العاملين على تأسيسه.

كان عضوًا في مجلس شورى حزب الله” وبقي فيه 3 دورات، وبعدها وكلت إليه مسؤولية الأنشطة التربوية والكشفية في بيروت، ثم تقلد منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي، قبل أن يترأسه.

فتسلم بداية مسسؤولية الأنشطة التَّربوية والكشفية في بيروت، ثم نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي، ثم رئيسًا للمجلس التنفيذي، وهو نائب الأمين العام لـ حزب الله” منذ أصبح العلامة الشهيد السيد عباس الموسوي الأمين العام لـ حزب الله عام 1991، واستمر في هذا المنصب مع خلفه الأمين العام السيد حسن نصر الله عام 1992.

تولى رئاسة هيئة العمل الحكومية المسؤولة عن متابعة الوزارات المختلفة ودارسة هيكلياتها وقراراتها، وأيضا متابعة وزراء الحزب وعمل الحكومة. كما تولى متابعة عمل النواب البرلمانيين للحزب وحركتهم السياسية. وهو المنسق العام للانتخابات النيابية في حزب الله منذ أول انتخابات نيابية عام 1992.

وشهدت فترة تولي نعيم قاسم المسؤولية مواجهات عدة مع العدو الإسرائيلي، بما في ذلك حرب “تموز 1993” وحرب “نيسان 1996” وحرب “التحرير 2000” وحرب “تموز 2006″، إضافة إلى مواجهات عام 2017.

استمرت علاقته المباشرة مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله لأكثر من 35 سنة، من خلال الموقع العملي المشترك في شورى الحزب، واللقاءات الدائمة، والتشاور، ومواكبة التطورات.