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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / نجع حمادى والعكس اعتبارًا من يوم 24/ 11 / 2024

قطار
قطار
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أعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر  تعديل بعض القطارات، وذلك لـ تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس  محمد عامر– رئيس الهيئة، كما قررت تشغيل خدمة جديدة  بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة /  نجع حمادى  والعكس.

تعديل جديد للسكك الحديد 

حيث تقرر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 /11 / 2024 تشغيل قطار 992 القاهرة / نجع حمادى  بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوى مطور، يقوم من محطة القاهرة  الساعة 00: 15 ويصل محطة نجع حمادى  الساعة 23:15.

وإعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2024 سيتم تشغيل قطار 993  سوهاج / القاهرة على أن يقوم من محطة نجع حمادى  الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادى  طبقًا للجداول المرفقة  .

يترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187 / 143 / 162 /707 ) طبقًا للجداول المرفقه.
والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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