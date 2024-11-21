تداول 45 ألف بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1051 شاحنة و50 سيارة.

ووصول 29 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا



شملت حركة الواردات 33500 طن بضائع، 402 شاحنة و33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 649 شاحنة و17 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MANTA HACER علي متنها 29000 طن ألومنيوم قادمة من إندونيسيا والعبارة أمل، بينما تغادر السفينتين عمان وAlcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وAlcudia Express وغادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس وأمل، كما تم تداول 1900 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا، اور وايلة .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1475 راكب بموانيها.



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