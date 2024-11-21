تمويل مشترك من التجاري الدولي بالتعاون مع الأهلي المصري وسبعة بنوك لصالح مصر للبترول

قام البنك التِجاري الدولي CIB بمشاركة البنك الأهلي المصري وسبعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول، حيث يقوم البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) بدور المرتب الرئيسي الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، ويقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، وبنك قطر الوطني بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية.

تمويل مشترك من التجاري الدولي بالتعاون مع الأهلي وسبعة بنوك لصالح مصر للبترول

وضم التحالف أيضًا كلا من: البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وأية التزامات مالية أخرى.

وقد تم التوقيع بحضور عبير عصام بصفتها رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجاري الدولي وشريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك قطر الوطني وأماني سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي ورانية فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري.

وقد حضر عن الشركة محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك.

وفي تعليق للشركة، أكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لـمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.



وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في البنك التجاري الدولي، بأن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يعكس رؤية التحالف المصرفي لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم الاقتصاد المصري وتدعم القطاع الحيوي للطاقة.



ومن الجدير بالذكر انه قد تم منح قرض معبري من البنك الأهلي المصري بمشاركة بنك قطر الوطني بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي تبلغ مدته خمسة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل كالآتي: 750 مليون جنيه مصري للبنك الأهلي المصري و2 مليار جنيه مصري لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) والبنك العربي الافريقي الدولي و3 مليار جنيه مصري لبنك قطر الوطني، 750 مليون جنيه مصري بنك القاهرة، 500 مليون جنيه مصري للأهلي الكويتي و400 مليون جنيه مصري لميد بنك، و300 مليون جنيه مصري لكل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري.

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