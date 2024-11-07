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اقتصاد

البنك التجاري الدولي يطلق برنامجًا تدريبيًّا يستهدف العاملات بالقطاع المصرفي

جانب من اللقاء, فيتو
جانب من اللقاء, فيتو

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر عن إطلاق برنامج تدريبي جديد كتجربة فريدة يستهدف السيدات العاملات بقطاع التجزئة المصرفية بفروع البنك لصقل مهاراتهن ورفع خبراتهن التقنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية لاسيما تطوير وإعداد كفاءات مؤهلة للعاملات بذات القطاع ومن ثم الانعكاس على فرص التطور الوظيفي لهن من أجل العمل على تطوير أفضل خدمة لتحقيق نتائج الأعمال المرجوة حيث يأتي ذلك في إطار جهود القطاع المصرفي لدعم وتمكين المرأة.  

ويأتي هذا انطلاقًا من مساعي البنك التجاري الدولي لدعم وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين وإبراز الكفاءات من خلال إتاحة فرص تدريبية مبتكرة للاطلاع على آخر المستجدات التقنية والتعرف على أنماط جديدة بهدف التطوير المستمر للمرأة، وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لإطلاق البرنامج حضور ممثلي الإدارة العليا والسيدة نيفين صبور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) كأول سيدة تتولى هذا المنصب بالبنك.

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