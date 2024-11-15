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اقتصاد

شروط إصدار البطاقات الائتمانية للعملاء في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

 حدد مسئولين البنك التجاري الدولي CIB عددا من الشروط اللازمة لإصدار البطاقات الائتمانية للعملاء. 

وشملت قائمة الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية في بنك التجاري الدولي مايلي:  
• تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي
• أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

-  بضمان مفردات  الراتب  للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال
-  تصدر لأعضاء هيئة التدريس
- برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني  
-  برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي

 

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