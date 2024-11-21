الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

الكلب يبكي وينادي
الكلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، لـ كلب يبكي على صاحبه الذي غرق منذ نحو يومين في النيل، ورفض الكلب مغادرة المكان حتي العثور على جثمان صاحبه، وكان  يعوي  وكأنه ينادي علي صاحبه ليخرج من النيل.

 

كلب يبكي صاحبه الغريق في النيل

وأكد شهود العيان أن صاحب الكلب شاب يدعى مصطفى سيد محمد إبراهيم أحمد، غرق في منطقة طرة منذ نحو يومين، وأظهر الفيديو الكلب وهو حزين يبكي، ويصدر أصواتًا كأنه ينادي بصوت واضح على صاحبه الذي غرق في مياه النيل.

 

كلب يبكي على صاحبه الغريق في النيل، فيتو
كلب يبكي على صاحبه الغريق في النيل، فيتو

وكشف النشطاء أن الكلب الحزين على صاحبه، الذي غرق في النيل، ظل ينادي على صاحبه ويبكي، حتى تم إخراج جثة صاحبه من النيل، بعد بحث طويل عن جثمانه.


وأثار حزن الكلب على صاحبه الذي غرق في النيل تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن اندهاشهم من أصوات البكاء التي كان يصدرها الكلب على صاحبه الغريق.


وعلق أحد النشطاء قائلًا: " الكلب ده صاحبه غرق من يومين في النيل في منطقة اسمها طرة، الكلب طول اليوم بينزل المية يدور على صاحبه ومش راضي يمشي لحد ما حددوا مكان جثمان صاحبه وطلعوه فكرني بفيلم الكلب هاتشي."

 

النشطاء يشيدون بوفاء الكلب

وحكي أحد النشطاء قائلًا: "كان عندي كلب جيرمن شيبرد، وكانت أيام امتحانات وسايبه فوق السطح الدور 11 وقافل عليه باب السطح علشان ميعرفش ينزل، وكنت بزعق في الشارع لابن اختي وصوتي عالي جدا فكرني بتخانق معرفش ينزلي من السلم نط من فوق مات دخلت في حالة اكتئاب لدرجة إني مدخلتش الامتحانات وللنهارده مش قادر انساه"

الكلب ينادي على صاحبه الغريق في النيل، فيتو
الكلب ينادي على صاحبه الغريق في النيل، فيتو


وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بوفاء الكلب، مؤكدين أن الكلب والحصان من الحيوانات الوفية لأصحابها، والذين يعانون معاناة طويلة بفقد أصحابهم، وقد تصل معاناتهم للموت.
 

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

تفريغ كاميرات نادٍ رياضي شهير عضَّ كلب طفلًا بداخله في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلب يبكي على صاحبه كلب يبكي على صاحبه الغريق قصص وفاء الكلب غرق شاب في النيل منطقة طرة الغرق في مياه النيل

مواد متعلقة

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

تفريغ كاميرات نادٍ رياضي شهير عضَّ كلب طفلًا بداخله في الجيزة

كشف ملابسات فيديو تعدي 5 أشخاص على كلب وطلب أموال من صاحبته مقابل التوقف عن تعذيبه

كلب يبتر عضو حساس لشاب، تفاصيل التحقيقات في مشاجرة أوسيم

الأكثر قراءة

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة للتجديد له، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو وانخفاض الجوافة في سوق العبور

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

ارتفاع سعر جرام الذهب قبل اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي (آخر تحديث)

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

منوعات

المزيد

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

سعر كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قرارات هامة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما، تعرف عليها

الجامع الأزهر: المولى عز وجل زكَّي نبيه فى كل أموره وجمله بصفات الجمال والكمال

سورة لقمان وسبب وصايا لقمان لابنه

المزيد
الجريدة الرسمية