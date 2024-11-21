مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، لـ كلب يبكي على صاحبه الذي غرق منذ نحو يومين في النيل، ورفض الكلب مغادرة المكان حتي العثور على جثمان صاحبه، وكان يعوي وكأنه ينادي علي صاحبه ليخرج من النيل.

كلب يبكي صاحبه الغريق في النيل

وأكد شهود العيان أن صاحب الكلب شاب يدعى مصطفى سيد محمد إبراهيم أحمد، غرق في منطقة طرة منذ نحو يومين، وأظهر الفيديو الكلب وهو حزين يبكي، ويصدر أصواتًا كأنه ينادي بصوت واضح على صاحبه الذي غرق في مياه النيل.

كلب يبكي على صاحبه الغريق في النيل، فيتو

وكشف النشطاء أن الكلب الحزين على صاحبه، الذي غرق في النيل، ظل ينادي على صاحبه ويبكي، حتى تم إخراج جثة صاحبه من النيل، بعد بحث طويل عن جثمانه.



وأثار حزن الكلب على صاحبه الذي غرق في النيل تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن اندهاشهم من أصوات البكاء التي كان يصدرها الكلب على صاحبه الغريق.

الكلب ده صاحبه غرق من يومين في النيل في منطقة اسمها طره الكلب طول اليوم بينزل المية يدور على صاحبه ومش راضي يمشي لحد محدد مكان جثمان صاحبه وطلعوه فكرني بفيلم الكلب هاتشي 💔



كان عندي حصان وانا صغير اداه ليا جدي الله يرحمه لما فرسته ولدت وكنت مش بسيبه طول اليوم واتعلقت بيه جدا… pic.twitter.com/98jqxGlsNw — M.farouk (@EgyptianScorpi8) November 21, 2024



وعلق أحد النشطاء قائلًا: " الكلب ده صاحبه غرق من يومين في النيل في منطقة اسمها طرة، الكلب طول اليوم بينزل المية يدور على صاحبه ومش راضي يمشي لحد ما حددوا مكان جثمان صاحبه وطلعوه فكرني بفيلم الكلب هاتشي."

النشطاء يشيدون بوفاء الكلب

وحكي أحد النشطاء قائلًا: "كان عندي كلب جيرمن شيبرد، وكانت أيام امتحانات وسايبه فوق السطح الدور 11 وقافل عليه باب السطح علشان ميعرفش ينزل، وكنت بزعق في الشارع لابن اختي وصوتي عالي جدا فكرني بتخانق معرفش ينزلي من السلم نط من فوق مات دخلت في حالة اكتئاب لدرجة إني مدخلتش الامتحانات وللنهارده مش قادر انساه"

الكلب ينادي على صاحبه الغريق في النيل، فيتو



وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بوفاء الكلب، مؤكدين أن الكلب والحصان من الحيوانات الوفية لأصحابها، والذين يعانون معاناة طويلة بفقد أصحابهم، وقد تصل معاناتهم للموت.



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