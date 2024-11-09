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حوادث

تفريغ كاميرات نادٍ رياضي شهير عضَّ كلب طفلًا بداخله في الجيزة

عضة كلب
عضة كلب

يواصل رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات واقعة عضِّ كلب لطفل أثناء لهوه داخل نادٍ رياضي شهير، بدائرة قسم شرطة الجيزة، من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات، ومناقشة أمن النادي وشهود العيان وتفريع كاميرات المراقبة الموجودة داخل النادي للوقوف علي صحة الواقعة من عدمه.

كلب يعض طفلا في نادٍ شهير بالجيزة

حيث حرر والد الطفل بلاغًا أمام المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بأنه أثناء تواجد ابنه 8 سنوات، للهو داخل نادٍ رياضي كائن بدائرة القسم، عضه كلب ملك عضوة بالنادي؛ مما تسبب في إصابته بالساق اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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رجال مباحث الجيزة الجيزة نادي رياضي شهير كاميرات المراقبة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة

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