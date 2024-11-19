كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

ذكر موقع Daily Mail أن كلبا ضالا تمكن من إنقاذ حياة سائح أضاع طريقه في جبال البيرو.

كلب ضال تمكن من إنقاذ حياة سائح

وأشار الموقع إلى أن مدون سفر إسباني قدم من بريطانيا إلى جبال الأنديز في البيرو للمشي على طريق سانتا كروز الشهير والوصول إلى ممر بونتا يونيون.

سائح يضل الطريق في الجبال بسبب الضباب

وذهب في رحلة في الجبال مع مجموعة سياحية، وفي اليوم الثاني من الرحلة ضل الرجل طريقه بسبب الضباب الكثيف وافترق عن رفاقه، لكنّه عاد والتقى بأفراد رحلته بسبب كلب ضال أرشده إلى الطريق الصحيح.

وذكر المدون أنه وعندما كان تائها في الجبال على ارتفاع 4500 م ظهر له كلب، اقتاده إلى قمة الجبل، حيث التقى بأفراد المجموعة السياحية.

وقال أحد السكان المحليين للمدون في وقت لاحق: إن الكلاب الضالة منتشرة في تلك المنطقة، وتتبع السياح في الجبال وترشدهم إلى الطريق أحيانا كما لو أنها تلقّت تدريبا خاصا لتعمل كمرشد سياحي.

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