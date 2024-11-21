الهرم هرمنا



كنت أذاكر مع ابني درس تاريخ، ولفت نظري عبارة كتبها الملك سنوسرت الثالث في لوحته الشهيرة قال فيها- إنه بريء من ابن يأتي بعده لم يحافظ على ما فعله- وتخيلت لو وقف أجدادنا المصريون القدماء يشاهدون التكسير في بعض حجارة الهرم الأكبر، والذي قالت عنه وزارة السياحة والآثار إنه ليس تكسيرًا في حجارة الهرم، ولكنه تكسير في المونَة الموجودة بين أحجار الهرم.. ترى ماذا سيقولون؟ ماذا سيكون إحساسهم؟ على مَنْ سيلقون اللوم؟ هل سيتبرأون منا كما قال سنوسرت الثالث؟



ولأن السادة المسئولين دائمًا يرون أفضل مما نري ويعرفون أكثر مما نعرف، سأُكذّب عيني التي رأت التكسير في الحجر، وأقول ربما ضعف بصري مع السن، وأحتاج بشكل عاجل إلى تغيير النظارة... وأكذب عقلي الذي لم يقتنع بفكرة المونة هذه بل وانهره قائلة له: عيب اختشي يعني هتفهم أكتر من السادة المسئولين!



وسأسير مع فكرة أن ما حدث هو تكسير في المونة المبطنة للأحجار، وأسألهم على اعتبار أن السؤال ليس حراما...من المنوط به إزالة هذه المونة؟ وبأي الأدوات؟ وهل الأَجَنَة هي الأداة المناسبة لذلك ؟ وهل تحديث شبكة الإنارة في الهرم يتم بهذه الطريقة ؟ ومن هؤلاء الذين قاموا بالتكسير؟ وأين إشراف وزارة السياحه والآثار منذ البداية ؟

وهل يكفي تحويل المتسببين في ذلك إلى التحقيق بسبب الإهمال ؟ بحسب ما جاء في جريدة اليوم السابع نقلًا عن مصدر مسئول في الوزارة، وإن كان مسئولًا لماذا لم يفصح عن اسمه؟ ولماذا طوال الوقت نبحث عن كبش فداء نحمله مسئولية الخطأ وإلى متى؟



لقد تعبنا من طرح أسئلة نراها منطقية ويرونها عبثية..نحسب أن الإجابة عليها حقًا ويرونها رفاهية..نظن أنها ستجد صدى فإذا بنا نحارب طواحين الهواء....



دائما ما أقول إن الخطأ وحده سواء كان عمدًا أو سهوًا هو الذي يوجب الاعتذار، أما الإهانة فلا يٌقبل فيها أي اعتذار أو تبرير أو حتى تفسير، وما حدث ويحدث للآثار إهانة تتجاوز حدود الخطأ إلى الخطيئة في حق أجداد تركوا لنا أمانة أظننا لم نصنها كما يجب...في حق أجيال لن يتعلموا منا إلا العبث بكل قيمة..الاستهانة بكل إرث..التنصل من كل مسئولية..التبرير لكل خطأ حتى ولو كان غير مقنع..



أيها السادة المسئولون نعم إن الخطأ وارد الحدوث، ولكن تكراره مقلق..نعم بياناتكم مهمة ولكن كلماتها مستهلكة...نعم نقدر جهدكم ولكن لا يصلنا صداه...أيها السادة رجاءً احترموا عقولنا وهيبة تاريخنا

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