تجارية الإسكندرية تستقبل المواطنين بفقرات فنية بسوق المزارعين لليوم الواحد

استقبلت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية اليوم، المواطنين من مختلف دوائر المحافظة بسوق المزارعين لليوم الواحد بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة بالفقرات الفنية المقدمة من فقرات الرقص على الفلكلور الصعيدي.

وتفاعل أهالي المحافظة خلال تواجدهم بسوق المزارعين لشراء احتياجتهم الأساسية من الخضراوات والفاكهة مع مجموعة من الشباب خلال تقديمهم العروض الفنية وارتداء الجلباب الصعيدى والرقص بالعصا بتقسيمات صعيدية تزامنا مع الأغانى الوطنية.

وحرص زوار السوق على زيارة المعروضات بداخلة المعرض وشراء بعض المنتجات الغذائية والسلع الغذائية وسط تواجد تنفيذى حى وسط ومسئولى الغرفة التجارية.

والجدير بالذكر، كان قد قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الأسبوع الماضي بجولة تفقدية شملت أحياء وسط وغرب، وبنطاق حي وسط تفقد سيادته "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" المقام اليوم من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٥ مساءً بجراج سينما أمير بمحطة الرمل، لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية بجودة عالية، وبأسعار مخفضة.

هذا وأكد محافظ الإسكندرية أن السوق يعد الأول من نوعه في الإسكندرية، لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك؛ حيث يضم السوق ٢٠ عارضا لبيع السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والخضروات؛ مضيفًا بأن السوق به سيارات خدمات متنقلة لتقديم خدمات شركة مياه الشرب، وخدمات المركز التكنولوجي كما أن مديرية الشئون الصحية وفرت أطباء لتقديم الخدمات الصحية لرواد السوق من قياس ضغط وسكر بالإضافة إلى توعية رواد السوق بالمبادرات الرئاسية مثل: مبادرة ١٠٠ مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة.



وفي السياق ذاته، أوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد ما شهده من استحسان المواطنين وإقبالهم على السوق فإنه من المقرر إقامته كل يوم خميس في المكان ذاته، كما ثمن سيادته التعاون المثمر بين جميع الجهات المشاركة في إقامة سوق اليوم الواحد، لافتًا إلى أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية والقطاع الخاص والخبرات العالمية ووزارة التعاون الدولي الإيطالي، ومعهد دراسات البحر المتوسط للبحوث الزراعية سيانباري، وإتحاد المزارعين الإيطاليين كولداريتي، ومؤسسة كامبنيا ميكا، وإتحاد سوق المزارعين العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا