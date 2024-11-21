الخميس 21 نوفمبر 2024
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تفاصيل مشاركة الأهلي في اجتماع الفيفا التنسيقي لمباراة كأس التحدي ونهائي ‏‏إنتركونتيننتال.. أبرزها مراجعة الضوابط التنظيمية والإدارية الخاصة ببعثة القلعة الحمراء

الأهلي يشارك في اجتماع
الأهلي يشارك في اجتماع «فيفا» التنسيقي لمباراة كأس التحدي

شارك ممثلو الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، في ورشة عمل ‏مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏‏«فيفا»، جرت ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو ‏كونفرانس لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمراحل الختامية كأس التحدي، ونهائي ‏بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال فيفا 2024 المقرر إقامتهما في قطر ديسمبر ‏المقبل. ‏


وخلال ورشة العمل تمت مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والإدارية الخاصة ببعثة الأهلي ‏والتي اشتملت على الإقامة وملاعب التدريب بعد وصول البعثة إلى قطر وموعد التدريب ‏على ملعب المباراة والزي الخاص بالأهلي، وتقرر أن يرتدى الفريق القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض في مباراة كأس التحدي، فيما سيلعب بالقميص الأحمر وتغيير لون ‏الشورت في حال تأهله إلى نهائي البطولة وملاقاة ريال مدريد بطل أوروبا.


كما تم التأكيد على مواعيد الطيران وسفر البعثة ومواعيد المؤتمرات الصحفية، ونظام ‏الحصول على التأشيرات، والتغطية الإعلامية وكبار الزوار وكشف المنشطات قبل وبعد ‏المباريات وبعض الأمور الطبية.‏


وحضر ورشة العمل من الأهلي كل من، الكابتن سمير عدلي وماهر عبدالعزيز ممثلي ‏الجهاز الإداري لفريق الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، ومن إدارة الإعلام ‏محمد سلطان وأشرف أيمن، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني، وهاني حسام، المدير‏ التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، ومحمد ‏أبوعقيل، مدير إدارة التسويق بالنادي، ومن شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي، مديرة ‏التسويق، وأحمد الطوخي وأحمد عزب مسئولي رعاية الملابس بقطاع الكرة.‏


وحسم الأهلي تأهله إلى مباراة كأس التحدي المقرر إقامتها ضد الفائز من ديربي ‏الأمريكيتين بين بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي باتشوكا المكسيكي وبطل ‏أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، ويصعد الفائز من مباراة كأس التحدي لمواجهة ريال ‏مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي البطولة.‏

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