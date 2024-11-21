تفاصيل مشاركة الأهلي في اجتماع الفيفا التنسيقي لمباراة كأس التحدي ونهائي ‏‏إنتركونتيننتال.. أبرزها مراجعة الضوابط التنظيمية والإدارية الخاصة ببعثة القلعة الحمراء

شارك ممثلو الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، في ورشة عمل ‏مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏‏«فيفا»، جرت ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو ‏كونفرانس لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمراحل الختامية كأس التحدي، ونهائي ‏بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال فيفا 2024 المقرر إقامتهما في قطر ديسمبر ‏المقبل. ‏



وخلال ورشة العمل تمت مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والإدارية الخاصة ببعثة الأهلي ‏والتي اشتملت على الإقامة وملاعب التدريب بعد وصول البعثة إلى قطر وموعد التدريب ‏على ملعب المباراة والزي الخاص بالأهلي، وتقرر أن يرتدى الفريق القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض في مباراة كأس التحدي، فيما سيلعب بالقميص الأحمر وتغيير لون ‏الشورت في حال تأهله إلى نهائي البطولة وملاقاة ريال مدريد بطل أوروبا.

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كما تم التأكيد على مواعيد الطيران وسفر البعثة ومواعيد المؤتمرات الصحفية، ونظام ‏الحصول على التأشيرات، والتغطية الإعلامية وكبار الزوار وكشف المنشطات قبل وبعد ‏المباريات وبعض الأمور الطبية.‏



وحضر ورشة العمل من الأهلي كل من، الكابتن سمير عدلي وماهر عبدالعزيز ممثلي ‏الجهاز الإداري لفريق الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، ومن إدارة الإعلام ‏محمد سلطان وأشرف أيمن، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني، وهاني حسام، المدير‏ التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، ومحمد ‏أبوعقيل، مدير إدارة التسويق بالنادي، ومن شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي، مديرة ‏التسويق، وأحمد الطوخي وأحمد عزب مسئولي رعاية الملابس بقطاع الكرة.‏



وحسم الأهلي تأهله إلى مباراة كأس التحدي المقرر إقامتها ضد الفائز من ديربي ‏الأمريكيتين بين بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي باتشوكا المكسيكي وبطل ‏أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، ويصعد الفائز من مباراة كأس التحدي لمواجهة ريال ‏مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي البطولة.‏

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