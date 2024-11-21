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تداول 38 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس، عن استقبال 7 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادر   5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

 وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 56208 أطنان تشمل: 14497 طن يوريا و18456 طن كلينكر و500 طن اسمنت معبأ ابيض و16055 طن جبس معبأ و6700 طن بضائع متنوعة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة

 وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42277 طنا تشمل: 19315 طن قمح و92 طن عدس و12331 طن حديد و1852 طن ابلاكاش و838 طن خشب زان و7849 طن بضائع متنوعة  .

 

حركة الصادر من الحاويات بالميناء

 بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 403 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 901 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4274 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127938 طنًا  بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 208184 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5190 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5442 حركة.

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