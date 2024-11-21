الخميس 21 نوفمبر 2024
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الكشف على 700 شخص خلال قافلة طبية بالدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة الطبية التي انطلقت على مدار يومين في المنصورة.

بالمجان الكشف على 700 شخص في قافلة طبية 

قامت القافلة بالكشف والعلاج بالمجان على 700 شخص، شملت تخصصات متنوعة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبإشراف الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات لتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة في تقديم وتوفير الخدمات المجانية لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حيث قدمت القافلة خدمات الكشف في تخصصات العيون والباطنة والأسنان والأطفال والروماتيزم والقلب وعمل أشعة إيكو، بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني.

الأماكن المستهدفة في القافلة الطبية 

قدمت القافلة خدماتها المجانية في نطاق مدينة المنصورة، وشملت مناطق شارع قناة السويس وجديلة ومدينة النهضة وشارع الإمام محمد عبده، ودور الرعاية بالمنصورة.

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التضامن الاجتماعي بالدقهلية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية زيرة التضامن الاجتماعي قافلة طبية بالدقهلية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي مدينة المنصورة محافظ الدقهلية

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