الخميس 21 نوفمبر 2024
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محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات الخدمية ويستمع لمطالب المواطنين (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة تفقد خلالها الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين داخل الديوان العام (المركز التكنولوجي - القوي العاملة - التنمية الصناعية - لجان فض المنازعات - التأمينات الاجتماعية )، والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.

توفير فرصة عمل للشباب من أصحاب القدرات الخاصة

وأمر اللواء " مرزوق " على الفور وكيل وزارة العمل بتوفير فرصة عمل للشباب من أصحاب القدرات الخاصة.

 

 كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث شامل لأحد هؤلاء الشباب وتقديم كافة الخدمات والمساعدات له من خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

 ووجه "المحافظ" بزيادة عدد مقاعد انتظار المواطنين وتوفير الخدمات الترفيهيه لهم ( مياه - مشروبات )، وحسن استقبالهم والتعامل معهم.

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