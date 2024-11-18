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أخبار مصر

وزيرة التضامن ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.  

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة بما يعود بالفائدة على أبطال مصر  البارالمبيين وما يحققونه من إنجازات وآخرها تحقيق سبع ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، حيث يعدون نموذجًا للتحدي والإصرار لتخطى الصعاب.  

عدد وحدات التضامن الاجتماعي

وبحث اللقاء قيام الوزارة برعاية أحد الأبطال البارالمبيين المتفوقين علميا وتقديم منحة دراسية له في إحدي الجامعات، خاصة أن الوزارة لديها وحدات التضامن الاجتماعي في 32 جامعة، لذلك يمكن أن نقدم منحًا تعليمية لبطل من الأبطال البارالمبيين.    

بطاقة الخدمات المتكاملة لأعضاء اللجنة البارالمبية المصرية

كما تناول اللقاء التعاون والتنسيق بين الوزارة فيما يتعلق باستخراج  وتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لأعضاء اللجنة البارالمبية المصرية، حيث ستشهد الفترة المقبلة تنسيق الوزارة لكافة جهود استخراج وتحديد بطاقة الخدمات المتكاملة لأعضاء اللجنة.

واختتم اللقاء بتوجيه رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور فعالية تنظمها اللجنة بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الدولية نهاية الشهر الجاري كنوع للتحفيز لأبطال مصر البارالمبيين.

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