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صحة ومرأة

ألوان مهمة يجب حصول الجسم عليها يوميا حفاظا على الصحة (فيديو)

ألوان الطعام، فيتو
ألوان الطعام، فيتو

تقوية المناعة من الأمور المهمة التي يجب الاهتمام بها خاصة فى فصل الشتاء للوقاية من الأمراض المعدية التى تنتشر فى هذه الفترة.

والتغذية السليمة هى سر من أسرار الحفاظ على قوة جهاز المناعة، لذا يجب على كل ربة منزل الاهتمام بالتغذية السليمة لجميع أفراد الأسرة.

ألوان من الطعام يجب الحصول عليها يوميا 

وتقول الدكتورة منال عز الدين استشارى التغذية العلاجية، فى لقائها عبر برنامج “زووم” ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن هناك ألوانا محدة من الطعام يجب أن تدخل الجسم يوميا حفاظا على الصحة والوقاية من الأمراض، منها:

  • البنفسجى مثل البنجر والكرنب الأحمر والبرقوق والعنب
  • الأصفر مثل الليمون والزنجبيل والثوم والبصل والكركم
  • الأخضر مثل الخس والجرجير والسبانخ والخيار وباقى الخضروات
  • البرتقالى مثل البرتقال واليوسفى والجزر والبطاطا

أكلات مهمة لصحة الجسم 

وأضافت منال أن هناك أكلات بعينها يجب الاهتمام بتناولها باستمرار مثل القرنبيط، خاصة إذا تم تناوله بالطرق الصحية بعيدا عن القلي، هذا بجانب الكرنب والبروكلى، مع شرب الماء الوفير على مدار اليوم لتسهيل عملية الهضم وطرد السموم من الجسم.

سلامة الجهاز المناعة تبدأ من الجهاز الهضمي 

وتابعت، أنه يجب العلم بأن سلامة جهاز المناعة تبدأ من الجهاز الهضمى لذا يجب الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى من خلال تناول الأكلات الخفيفة على المعدة وتجنب الإمساك.

وقالت الدكتورة منال عز الدين، إن هناك أكلات يجب الابتعاد عنها:

 

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