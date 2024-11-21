وكيل التعليم بالدقهلية يشهد فعاليات ورشة عمل مشروع التعليم من أجل الغد (صور)

شهد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية والوفد المرافق له فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل مشروع التعليم من أجل الغد، التي أقيمت بالعين السخنة بمحافظة السويس.

وكيل تعليم الدقهلية يشهد فعاليات ورشة عمل مشروع التعليم من أجل الغد

جاء ذلك في حضور لفيف من قيادات التعليم بالوزارة والمسئولين عن المشروع من الجانب الأمريكي، وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفي إطار التعاون المثمر بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية والتعليم.

محاور النقاش في ورشة عمل التعليم من أجل الغد

تناولت نقاشات اليوم الثاني عدة محاور من أهمها إعداد خطة متابعة لنظام التنمية المهنية على مستوى المحافظات الثلاث التي تطبق المشروع، و⁠خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في تطبيق منظومة التنمية المهنية المستمرة للمحافظات الأخرى، و⁠عرض خطط المتابعة الخاصة بالمحافظات للتنمية المهنية المستمرة.



مناقشات موسعة حول كيفية تعميم منظومة التنمية المهنية

كما دارت مناقشات موسعة حول كيفية تعميم منظومة التنمية المهنية المستمرة علي المحافظات الأخرى، وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتحديد مراحل التنفيذ ونظام المتابعة، وفي نهاية ورشة العمل تمّ الاحتفاء بالنجاحات التي حققتها المحافظات التي تطبق المشروع وإظهار الآليات التي تم استخدامها للوصول للنتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع.

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