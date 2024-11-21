انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية

يطلق الاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء القادم الموافق وذلك على هامش إنعقاد "إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد".

ومن المقرر في هذا المؤتمر أن يتم إستعراض رؤية الاتحاد وأجندة أعماله ومبادرته للعام القادم 2025 بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالإتحاد، كما سيتم الإعلان عن إطلاق أول جائزة عربية من نوعها تعنى بتكريم الإنجازات العربية في التنمية العقارية وستكون الجائزة دورية كل ثلاث سنوات يتم منحها لنخبة مختارة من الشخصيات والمؤسسات العربية التي استطاعت أن تصنع بصمة وعلامة فارقة بإنجازاتها وطنيًّا وعربيًّا في تعزيز مسيرة التنمية العقارية.

جدير بالذكر أن الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية عضو في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، الذي يرعاه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، للمساهمة في تحقيق مقاصد وأهداف العمل العربي المشترك، نشأت فكرته عام 2002 ويرأسه المستشار الدكتور لاحق العتيبي من المملكة العربية السعودية، وتنطلق مبادئ الإتحاد من أهمية تضافر الجهود لتعزيز مقومات التنمية العقارية في العالم العربي وأهمية العمل العربي المشترك في تطوير مشاريع إستراتيجية قادرة على النهوض بواقع القطاع العقاري كقطاع حيوي يلعب دوره الحضاري والتنموي مدعومًا بالبحوث والدراسات والخطط التنفيذية المبتكرة والقوانين المتطورة التي تواكب متطلبات العصر في تنمية المدن والأرياف وتحافظ على الموروث العمراني العربي.

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