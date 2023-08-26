خطورة تناول الشعرية سريعة التحضير والمواد الحافظة على صحة الكبد (فيديو)

الإندومي والشعرية سريعة التحضير أصبحت من الأكلات السريعة السهلة التى يعتمد عليها الأطفال والشباب وأصبحت مصدرا رئيسيا للوجبات الغذائية، وحذر الأطباء من تناول الأندومي والأكلات التى تحتوي على مواد حافظة لما لها من خطورة على الصحة وتؤثر تلك الأكلات على جسم الإنسان وعضو الكبد بصفة خاصة.

تأثير المواد الحافظة على الكبد

تستعرض "فيتو" في التقرير التالى تأثير الشعرية سريعة التحضير والمواد الحافظة على صحة الكبد

وقال الدكتور محمد فتحي أستاذ جراحة وزراعة الكبد والمدير الأسبق للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد إن أكل "الأندومي" والمواد الحافظة بالتاكيد يسبب الكثير من المشاكل على الكبد ونستطيع رؤية هذا التأثير واضح في متبرعين الكبد بشكل يومي.

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وأضاف أنه بالرغم أن المتبرع الذي يزيد من تناول الأغذية ذات المواد الحافظة لا يزيد وزنه إلا أن الأطباء يكتشفوا وجود دهون على الكبد نتيجة النظام الغذائي الغير متوازن، مؤكدًا أن الشعرية سريعة التحضير وغيره من الأطعمة الضارة يزيد من نسبة الدهون بشكل كبير وواضح.

وأكد أستاذ جراحة الكبد أن الأطباء في هذه الحالة التي يكون المتبرع لديه دهون بنسبة تصل إلى ١٥٪ على الكبد (النسبة الطبيعية أو المسموح بها لإجراء عملية زراعة الكبد هي أقل من ١٥٪) هي وصف له نظام غذائي محدد بالمأكولات الطبيعية الخالية من أي مواد حافظة هذا بالإضافة إلى الرياضة لمدة شهرين وبعدها يعود الكبد إلى حالته الطبيعية.

خطورة الاندومي علي الكبد



وأضاف أن تناول المواد الحافظة بكثرة يؤثر على الكبد بشكل كبير والعكس صحيح فإذا انتظم الشخص على تناول المواد الصحية والبعد عن كل ما به مواد حافظة ستتحسن حالة الكبد بشكل كبير.

ارتفاع استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر

وكشفت دراسة حديثة أن ارتفاع استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة من أمراض الكبد المزمنة لدى النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بحسب موقع Medical News Today.

وقالت الدراسة إنه يمكن أن تؤثر عوامل نمط الحياة على وظيفة الكبد، ويمكن أن يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الكبد أو تلف الكبد.

وكشفت الدراسة الحديثة عن كيف يساهم شرب المشروبات المحلاة بالسكر في مشاكل الكبد.

ووجدت الدراسة أن النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث اللائي تناولن مشروبًا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والوفاة من أمراض الكبد المزمنة.

المشروبات المحلاة بالسكر وصحة الكبد

واستهدفت الدراسة العلاقة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر ومدى ارتباطها بسرطان الكبد ومعدل الوفيات بأمراض الكبد المزمنة.

شملت الدراسة ما يقرب من 99000 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، وتمكن الباحثون من الاطلاع على البيانات طويلة المدى.

واستخدم الباحثون بيانات من دراسة مستقبلية كبيرة تسمى مبادرة صحة المرأة.

وقدم المشاركون معلومات عن تناولهم للمشروبات الغازية المحلاة ومشروبات الفاكهة وتم تسجيل تناولهم من المشروبات المحلاة صناعيا في متابعة لمدة 3 سنوات.

وخلال المتابعة، نظر الباحثون في الإصابة بسرطان الكبد والوفاة من أمراض الكبد المزمنة مع متابعة المتغيرات المشتركة، بما في ذلك حالة التدخين، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، والمستوى البدني.

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا واحدًا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والوفاة من أمراض الكبد المزمنة مقارنة بالمشاركين الذين تناولوا ثلاثة مشروبات أو أقل من المشروبات المحلاة بالسكر شهريًا.

وأوضح الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا المشروبات المحلاة صناعيًا لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد أو الوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة.