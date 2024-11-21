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محافظة الغربية توفر كراسي كهربائية لشابين من ذوي الهمم

محافظ الغربية يحقق
محافظ الغربية يحقق أمنية شابين من ذوي الهمم ويوفر لهما كراسي

استجاب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لمطلب شابين من ذوي الهمم بتوفير كراسي كهربائية تساعدهما على التنقل بحرية واستقلالية. 

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جاءت هذه الخطوة عقب لقائهما، حيث أصدر محافظ الغربية توجيهاته العاجلة بتوفير الكراسي في أسرع وقت ممكن.

وأعرب الشابان عن سعادتهما البالغة وامتنانهما لهذه الاستجابة السريعة، مشيرين إلى أن الكراسي الكهربائية ستُحدث تغييرًا كبيرًا في حياتهما اليومية، من حيث التنقل بسهولة وإدارة شؤونهما بشكل أكثر استقلالية.

 

واكد المحافظ: “إن الدولة تضع ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة. دعم هذه الفئة واجب إنساني ووطني، وسنظل ملتزمين بتقديم كل ما يمكن لتحسين جودة حياتهم”.

وأضاف المحافظ أنه لن يدخر جهدًا في متابعة حالات ذوي الهمم والتفاعل مع احتياجاتهم بشكل مباشر، مشددًا على أهمية تعزيز ثقافة الدعم المجتمعي لهذه الفئة التي تمثل جزءًا أساسيًا من نسيج الوطن.

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