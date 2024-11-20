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محافظات

محافظ الغربية: كورنيش المحلة الكبرى مشروع حضاري يغير وجه المدينة بالكامل

اللواء أشرف الجندي،
اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية خلال الاجتماع

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ظهر اليوم، اجتماعًا مع الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ واللواء محمد السيد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كورنيش المحلة الكبرى، والتأكد من سير الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة، بحضور المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان.

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وخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لإنهاء المشروع الذي يمثل حلمًا طال انتظاره لأهالي المحلة، مشيرًا الى أن الكورنيش، الذي يُقام على ترعة بحر شبين بحي ثان المحلة، سيصبح متنفسًا حضاريًا للمدينة وموقعًا مميزًا يجذب المواطنين من داخل المحافظة وخارجها.

وأضاف الجندي أن المشروع يمثل شريانًا مروريًّا حيويًّا، يسهم في تقليل الازدحام المروري، وتسهيل الانتقال بين طريق المحلة-سمنود-المنصورة، فضلًا عن الحد من دخول سيارات النقل الثقيل إلى المدينة، مما يعزز السيولة المرورية ويحقق الراحة للمواطنين.

وأكد المحافظ حرصه على تذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروع، مؤكدًا أن المشروع سيكون نقطة تحول حضارية تلبي طموحات أهالي المحلة وتساهم في تحسين جودة الحياة بالمدينة.

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