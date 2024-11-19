مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل في طنطا

لقي طفل مصرعه اليوم تحت عجلات سيارة نقل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروع على طريق شوبر أمام شركة المطاحن بمدينة طنطا، حيث لقي طفل يبلغ من العمر حوالي 16 عامًا مصرعه تحت عجلات سيارة نقل.

وتبين من المعاينة الأولية أن الشاب كان في طريقه إلى منزله عندما تعرض لحادث اصطدام من قبل سيارة نقل كانت تسير بسرعة عالية وأسفرت الحادثة عن وفاة الطفل في الحال نتيجة إصابته البالغة.

انتقل إلى موقع الحادث رجال الشرطة والإسعاف، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا العام، فيما تم التحفظ على السائق لحين استكمال التحقيقات.

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