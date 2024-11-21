الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: أجواء مستقرة ومعتدلة نهارًا على كافة الأنحاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، بجميع محافظات الجمهورية. 

 

حالة الطقس اليوم

 وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود أجواء مستقرة ومعتدلة نهارا اليوم على كافة الأنحاء، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 26 درجة.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 21- 11 - 2024، وتوقعت أن الهيئة يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

txt

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

txt

أخبار مصر اليوم، الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس، تحالف مصري إماراتي صيني لإنتاج الطاقة الشمسية، مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى  18 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 25

بنها: الصغرى 17 والعظمى  25

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 15 والعظمى 27

سيوة: الصغرى 13  والعظمى 26

كاترين: الصغرى 07 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 27

الإسماعيلية: الصغرى 15 والعظمى  27

السويس: الصغرى 15 والعظمى 27

شرم الشيخ: الصغرى 19 والعظمى 27

الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 26

بنى سويف: الصغرى 13 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 27

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26

سوهاج: الصغرى  13 والعظمى 27

الأقصر: الصغرى 14 والعظمى 28

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 27

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

بعد صعود الجرام لـ 105 جنيهات، تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس، والأونصة تقترب من تسجيل رقم قياسي

هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

ميت يودع ميتا، وفاة مسؤول في عزاء نجل وكيل وزارة التعليم بشكل مفاجئ تهز أسيوط

رئيس الوزراء يشهد افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بالوادي الجديد (صور)

التحريات تكشف تفاصيل صادمة في واقعة اتهام أب ببيع طفلته لخليجي في حدائق أكتوبر

منوعات

المزيد

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

لطيفة توجه رسالة لـ فيروز بعيد ميلادها: نحمد الله أننا موجودون في عصرك

المزيد

خدمات

المزيد

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر فى الشتاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية