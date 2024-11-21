إحالة عصابة الشرطة المزيفة في مدينة نصر للجنايات

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة 4 أشخاص، بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمدينة نصر، إلى محكمة الجنايات.

ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين

البداية عندما نجحت قوة أمنية في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بإستخدام سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم.

وضبط بحوزة المتهمين 2 كارنيه ورخصة قيادة "مزورين"، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة"، والسيارة المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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