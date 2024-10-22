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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة أفراد شرطة في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 4 أشخاص، بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.


البداية عندما نجحت قوة أمنية في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بإستخدام سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم.


وضبط بحوزة المتهمين 2 كارنية ورخصة قيادة "مزورين"، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة"، والسيارة المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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نيابة مدينة نصر مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول

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