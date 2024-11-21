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المشدد 5 سنوات لربة منزل قتلت زوجها بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لربة منزل، بتهمة قتل زوجها باستخدام سلاح ناري، حيث أطلقت عيارًا ناريًّا استقر برأسه أدى إلى وفاته على الفور بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.

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هيئة المحكمة بجنايات بنها 

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمة وتدعى «نورا ع م»، 24 سنة، ربة منزل، قامت في غضون شهر يناير 2023 بقتل زوجها المجني عليه «بخيت أ ب ج»، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم على قتل المجني عليه وأعدت لذلك الغرض سلاحًا ناريًا «فرد روسي»، حتى أطلقت صوبه عيارًا ناريًّا فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت بغير ترخيص سلاحًا عبارة عن «فرد روسي» وذخائر تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا لها بحيازته أو إحرازه.

الواقعة وتحريات المباحث 
وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة، أنه على إثر خلافات زوجية  بين المتهمة وزوجها المجني عليه، حيث أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما وتعديهما على بعضهما البعض بالضرب وحال ذلك قامت المتهمة بالتقاط سلاح ناري «فرد روسي» وبقصد الدفاع قامت المتهمة بتهديده وأثناء ذلك خرجت منه طلقة حية أحدثت إصابة المجني عليه والتي نتج عنها وفاته.

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