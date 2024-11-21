اعترافات المتهمين بترويج المخدرات بشبرا الخيمة

أدلى عاطلان تم ضبطهما في كمين الشرطة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، باعترافات تفصيلية عقب القبض عليهما فقالا لرجال المباحث إنه اعتادا ترويج المخدرات، خاصةً مخدر الحشيش، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة، وأشارا إلى أنهما يتواصلان مع زبائنهما هاتفيًا لتحديد أماكنهم لقائهما، لبيع المخدر لهم.

حبس متهمين بالاتجار بالمخدرات بالقليوبية

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالاتجار في المخدرات، كما قررت إرسال حرز المضبوطات للمعمل الجنائي، وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من العميد محمد عبدالجليل مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، تفيد قيام عاطلين باتخاذ دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى والاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط كل من:- "إيهاب ب ز" 43 سنة عاطل مقيد منشية الحرية - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"شريف م ع " 40 سنة _ عاطل مقيم بطا - دائرة مركز بنها، وذلك حال تواجدهما بشارع 15 مايو - دائرة القسم، وبحوزتهما (10 قطع لمخدر الحشيش مختلفة الأحجام ومبلغ مالى - وعدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

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