الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بطب بنها

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن تخصيص 4 منح للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM "بكلية الطب البشري.

جنايات بنها تقضي بالإعدام شنقا على سائق لقتله والدته بالخانكة

رئيس جامعة بنها يتابع انطلاق فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية

منح طلابية بجامعة بنها

وأكد " الجيزاوي " أن تقديم هذه المنح يأتي في إطار حرص جامعة بنها علي تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين، تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
من جانبه قال الدكتور محمد الأشهب  عميد كلية الطب البشري أن استمرار المنحة يشترط تفوق الطلاب دراسيًّا خلال سنوات الدراسة على ألا يقل التقدير عن (A+).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدوري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي بنها ناصر الجيزاوي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية برئيس اتحاد منتجي البيض

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور)

حقيقة الصور المتداولة لذبح الحمير في القليوبية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب

بمشاركة السيسي، جدول أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية

بمشاركة السيسي، أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

منوعات

المزيد

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

من هم المسموح لهم بالتخلف عن الجهاد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية