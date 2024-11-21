زاهي حواس يكشف تفاصيل افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني «بوي أم رع» في الأقصر (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار وعالم المصريات: إن البعثة المكسيكية برئاسة جبريال، قامت بأعمال الترميم لمقبرة الكاتب الفرعوني بوي أم رع كاتب الأعمال وحامل الأختام في الأسرة الـ18، بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وأن ذلك عمل عظيم جدا لإظهار النقوش الفرعونية.

افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني بوي أم رع بالأقصر

وأكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، من الأقصر، لـ«فيتو» أن المقبرة هي إضافة إلى الأجندة السياحية العالمية، لأنها تبين عظمة الأعمال بعد ما كانت مهدمة في حالة سيئة جدا وإعادة مجدها مرة أخرى وهي مثال رائع جدا للتعاون بين مصر والمكسيك.

وأوضح عالم الآثار أن المقبرة تظهر أعمال النقوش لكاتب الكهنة، في الأسرة 18 وإعادة استغلالها في الأسرة 26.

وحضر الافتتاح سفيرة المكسيك بمصر، ليونورا رويدا، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة السياحى والآثار، والدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار الأقصر، والدكتور بهاء عبدالجابر مدير آثار البر الغربي، وعدد من قيادات المحافظة والآثار.

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