الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زاهي حواس يكشف تفاصيل افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني «بوي أم رع» في الأقصر (فيديو)

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، فيتو

 قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار وعالم المصريات: إن البعثة المكسيكية برئاسة جبريال، قامت بأعمال الترميم لمقبرة الكاتب الفرعوني بوي أم رع كاتب الأعمال وحامل الأختام في الأسرة الـ18، بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وأن ذلك عمل عظيم جدا لإظهار النقوش الفرعونية.

 

افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني بوي أم رع بالأقصر 

 وأكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، من الأقصر، لـ«فيتو» أن المقبرة هي إضافة إلى الأجندة السياحية العالمية، لأنها تبين عظمة الأعمال بعد ما كانت مهدمة في حالة سيئة جدا وإعادة مجدها مرة أخرى وهي مثال رائع جدا للتعاون بين مصر والمكسيك.

وأوضح عالم الآثار أن المقبرة تظهر أعمال النقوش لكاتب الكهنة، في الأسرة 18 وإعادة استغلالها في الأسرة 26.

وحضر الافتتاح سفيرة المكسيك بمصر، ليونورا رويدا، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة السياحى والآثار، والدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار الأقصر، والدكتور بهاء عبدالجابر مدير آثار البر الغربي، وعدد من قيادات المحافظة والآثار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر البر الغربي زاهي حواس محافظ الأقصر المقبره TT39 الدكتور زاهي حواس عالم الآثار وعالم المصريات النقوش الفرعونية الكاتب الفرعوني بوي أم رع بالأقصر الدكتور زاهى حواس وزير الاثار الاسبق المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يوجه بتركيب عدادات المياه والكهرباء لعمارات الإسكان الشعبي

رفع 45 طن أتربة بالزينية شمال الأقصر (صور)

اليوم، افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني "بوي إم رع" في الأقصر بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس قبل ساعات من قرار البنك المركزي

سجال حول حقيقة انهيار سد النهضة جزئيًّا، صورة الأقمار الصناعية تكشف الكارثة وتثير القلق بين الخبراء

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

السيسي: مستمرون في جهود التنمية الشاملة لتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل

منوعات

المزيد

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

المزيد

خدمات

المزيد

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لماذا الزنجبيل المشروب الأقوى في الشتاء؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم تكرار صلاة الاستخارة وكيفية صلاتها

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة