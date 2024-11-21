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محافظات

اليوم، افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني "بوي إم رع" في الأقصر بعد الترميم (صور)

مقبرة بوي إم رع،
مقبرة بوي إم رع، فيتو

تشهد محافظة الأقصر صباح اليوم الخميس، افتتاح مقبرة «بوي إم رع TT39»، كاتب الأعمال وحامل الأختام في الأسرة الـ 18، إحدى مقابر النبلاء بمنطقة الخوخة بالبر الغربي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميم التي أجرتها البعثة المكسيكية والتي كانت بدأت الأعمال بها منذ 2005.

مقبرة TT39 للكاتب بوي إم رع 

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح سفيرة المكسيك بمصر ليونورا رويدا، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة السياحة والآثار، وعددا من قيادات المحافظة والآثار.  

وفي وقت سابق التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من أعضاء البعثة الأثرية المكسيكية العاملة بمنطقة العساسيف غرب الأقصر، ضم كلا من الدكتورة جابرييلا أراشي، والدكتور فليكس فالديز، والدكتورة ماريا اليسيا فالديز، بحضور منسق البعثة بالأقصر أبو النجا عليان.

 وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود البعثة المكسيكية في الكشف عن تاريخ وحضارة الأقصر، كما استعرض معهم الخطط والمشروعات المستقبلية للمحافظة، مؤكدًا تذليل أي معوقات لتيسير مهمة عمل البعثة.

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