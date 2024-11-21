موقف أشرف داري من اللحاق بنصف نهائي بطولة الإنتركونتننتال

يتابع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله بترقب الحالة الطبية للمغربي أشرف داري والذي يغيب عن المشاركة مع الفريق بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.

ويتعامل الجهاز الطبي للأهلي مع حالة اللاعب بحذر شديد خوفا من تكرار الإصابة مرة أخرى بعد تعرض اللاعب لها ثلاث مرات منذ انضمامه للأهلي.

وبدأ داري تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج الطبي والتأهيلي الذي قام طبيب الفريق بوضعه للاعب المغربي.

وأكد مصدر بالنادي أن أشرف داري اقترب من العودة للتدريبات الجماعية، وأنه سيكون جاهزا قبل مباراة الأهلي وبطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة الإنتركونتننتال، والتي من المقرر أن تقام في الرابع عشر من ديسمبر المقبل في قطر.

وأضاف المصدر أن اللاعب سيكون جاهزا للتدريبات الجماعية قبل انتهاء الشهر الجاري، وأنه سيتم تجهيزه عن طريق الجهاز الفني بإشراكه في أجزاء من المباريات حتى يستعيد حساسية المشاركة قبل الدفع به بشكل أساسي مع الفريق.

إصابة مروان عطية

ويحسم اليوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله موقف مروان عطية لاعب وسط الفريق، من المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري المقرر إقامته في الثامنة مساء غد الجمعة.

وكان مروان عطية قد حضر مران الفريق الذي أقيم بالأمس على ملعب مختار التتش، ولم يشارك في المران بعد شكواه من كدمة في قدمه تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويجري الجهاز الطبي للنادي الأهلي اختبارًا طبيًّا للاعب لحسم مشاركته في لقاء زعيم الثغر غدًا من عدمه.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر تدريباته في السادسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة مساءًعلى ستاد السلام.

ومن المنتظر أن يعلن السويسري مارسيل كولر قائمة اللاعبين التي ستشارك باللقاء على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس بعد انتهاء المران.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري غدا الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

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