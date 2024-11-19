دعما للفيلم، أشرف داري نجم الأهلي على ريد كاربت "أنا مش أنا" بمهرجان القاهرة (فيديو)

حرص اللاعب المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، على حضور السجادة الحمراء للفيلم المغربي أنا مش أنا برفقة زوجته وذلك على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

فيلم أنا مش أنا

ويجمع فيلم أنا مش أنا نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم عزيز داداس ومجدولين الإدريسي، ودنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، والفيلم من تأليف وإخراج هشام الجباري، وهو عمل كوميدي.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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