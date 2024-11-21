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رياضة

الإصابة تهدد مشاركة مروان عطية أمام الاتحاد

مروان عطية
مروان عطية

يحسم اليوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله موقف مروان عطية لاعب وسط الفريق من المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري المقرر إقامته في الثامنة مساء غدً الجمعة.

وكان مروان عطية حضر مران الفريق الذي أقيم بالأمس على ملعب مختار التتش ولم يشارك بالمران بعد شكواه من كدمة في قدمه تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ويجري الجهاز الطبي للنادي الأهلي اختبارًا طبيًّا للاعب لحسم مشاركته في لقاء زعيم الثغر غدًا من عدمه.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر تدريباته في السادسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة مساءًعلى ستاد السلام.

ومن المنتظر أن يعلن السويسري مارسيل كولر قائمة اللاعبين التي ستشارك باللقاء على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس بعد انتهاء المران.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري 

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري غدا الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

وعاد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي إلى القاهرة أمس، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي. 

وتعرض وسام أبو علي للإصابة أثناء معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لمباراته أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي اقيمت في عمان وانتهت بالتعادل 1-1.

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اللاعب مروان عطية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاتحاد السكندري مارسيل كولر

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