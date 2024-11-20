الأهلي يحدد موعدا مبدئيا لعودة أشرف داري للتدريبات

حدد الجهاز الطبي للنادي الاهلي، موعدا مبدئيا لعودة المغربي أشرف داري مدافع الأحمر، من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

ومن المقرر أن يغيب أشرف داري عن التدريبات لمدة أسبوعين على أن يعود في الأول من ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل التي تعرض لها.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وتستعد الأندية المصرية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وخوض منتخب مصر مباراتان أمام كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات افريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

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